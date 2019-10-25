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NASA все еще ищет индийский аппарат «Викрам» на Луне

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Индийская организация космических исследований сообщила, что все еще не может отыскать посадочный модуль «Викрам» на поверхности Луны. Напомним, что аппарат должен был приземлиться на спутник 7 сентября, но в момент посадки связь со спутником прекратилась.

Что произошло с ним дальше, до сих пор неизвестно. Индийская организация предполагает, что аппарат совершил жесткую посадку и его обломки должны быть на Луне. Но многочисленные фотографии поверхности так и не показали место крушения.

Во время последних поисков американский лунный зонд исследовал предполагаемое место крушения модуля недалеко от южного полюса Луны и не обнаружил на поверхности никаких следов «Викрама».

Вполне возможно, что „Викрам“ находится в тени или за пределами зоны поиска. Эта область никогда не бывает полностью свободной от теней, — заявил сотрудник NASA Джон Келлер.

Поиски посадочного модуля все еще продолжаются. Даже если аппарат и скрывается за тенью, он все равно непригоден для работы. Сейчас индийские инженеры готовятся к повторной миссии с еще одним аппаратом.

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