NASA все еще ищет индийский аппарат «Викрам» на Луне

Индийская организация космических исследований сообщила, что все еще не может отыскать посадочный модуль «Викрам» на поверхности Луны. Напомним, что аппарат должен был приземлиться на спутник 7 сентября, но в момент посадки связь со спутником прекратилась.

Что произошло с ним дальше, до сих пор неизвестно. Индийская организация предполагает, что аппарат совершил жесткую посадку и его обломки должны быть на Луне. Но многочисленные фотографии поверхности так и не показали место крушения.

Во время последних поисков американский лунный зонд исследовал предполагаемое место крушения модуля недалеко от южного полюса Луны и не обнаружил на поверхности никаких следов «Викрама».

Вполне возможно, что „Викрам“ находится в тени или за пределами зоны поиска. Эта область никогда не бывает полностью свободной от теней, — заявил сотрудник NASA Джон Келлер.

Поиски посадочного модуля все еще продолжаются. Даже если аппарат и скрывается за тенью, он все равно непригоден для работы. Сейчас индийские инженеры готовятся к повторной миссии с еще одним аппаратом.