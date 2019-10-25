«Фетровая шляпа на мне»: журналистка из США написала о русской бане

Американская журналистка Кэти Уоренн поделилась на страницах издания Business Insider своими впечатлениями о походе в русскую баню.

Более всего Кэти понравилось, как ее сначала «отхлестали березовым веником», а потом окатили тремя ведрами воды: ледяной, чуть теплее и совсем теплой.

Я была совершенно голая! — радуется Уоррен. — Только зеленая фетровая шляпа была на мне. Такую шляпу вполне мог бы носить эльф!

Кэти добавила, что вышла из бани умиротворенной и при этом бодрой. Она советует не упускать возможности сходить в баню. Правда, предупреждает, что придется испытать некоторое смущение и заплатить 85 долларов.