Porsche создала космический корабль для «Звездных войн»

Немецкий производитель автомобилей Porsche и кинокомпания Lucasfilm объявили о совместном проекте, в рамках которого они создали космический корабль для нового фильма из франшизы «Звездные войны».

Об этом стало известно на последней конференции, во время которой вице-президент Porsche по дизайну Михаэль Мауэр рассказал об успехах компании:

Сначала может показаться, что у нас со „Звездными войнами“ нет ничего общего, но это не так. Мир Porsche и „Звездных войн“ имеют похожую дизайн-философию. Нас впечатлила совместная работа с художниками Star Wars, и я уверен, что сотрудничество будет взаимовыгодным для обеих сторон.

Пока что никаких подробностей не раскрывается, но компания опубликовала набросок, на котором можно разглядеть приблизительный дизайн фантастического корабля.

Судя по эскизу, корабль получился компактным, но весьма футуристичным. Внешне он больше напоминает гоночный автомобиль, чем космический корабль.

Но очень скоро можно будет увидеть, что получилось у дизайнеров.

Напомним, что премьерный показ космического корабля состоится в день выхода фильма Star Wars: The Rise of Skywalker на широкий экран. В России картина под названием «Звездные войны: Скайуокер. Восход» выйдет в прокат 19 декабря 2019 года.

