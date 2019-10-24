Львов намерен претендовать на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года

Львов собирается подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года, заявил мэр этого украинского города Андрей Садовой.

По словам градоначальника, до 2014 года Украина уже претендовала на проведение зимней Олимпиады во Львове в 2022 году, однако гражданская война «перечеркнула эти планы».

«Следующие игры, на которые вправе претендовать, только в 2030 году», — цитирует его ФАН.

Работа по подготовке заявки на проведение Олимпийских игр должна начаться в 2020 году, сообщили в горсовете Львова.

Как отмечает издание, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко подумать о совместном проведении Олимпийских игр. Президент Белоруссии отметил, что «для двух стран это под силу».

Напомним, зимняя Олимпиада 2022 года пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

