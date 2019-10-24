Появилось видео с ребенком, провалившимся в люк на глазах у матери

В Сети опубликовано видео, на котором прямо на глазах у матери маленький ребенок проваливается в водопроводный колодец.

На кадрах видно, что женщина везет прогулочную коляску, а рядом с ней по улице идет ее сынишка.

Неожиданно люк, на который встает ребенок, переворачивается, и мальчик падает внутрь колодца.

Увидев все это, мать бросается на помощь, отшвыривает в сторону крышку люка и пытается достать сына. В этом ей помогает подбежавшая на помощь женщина, которой и удается вытащить ребенка.

По информации пользователей соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Набережных Челнах. О состоянии ребенка ничего не сообщается.

В настоящее время проверкой произошедшего занимается региональная прокуратура. В том случае, если этот факт подтвердится, то будет дана оценка деятельности коммунальных служб и других ответственных организаций, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Руслан Галиев.