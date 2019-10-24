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Путин в шутку пообещал президенту Египта часть своей зарплаты

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Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Абдель Фаттах ас-Сиси и Владимир Путин. © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность своему египетскому коллеге Абделю Фаттаху ас-Сиси, который стал сопредседателем первого саммита «Россия-Африка», проходившего в Сочи.

Российский лидер поблагодарил ас-Сиси за помощь в проведении этого международного мероприятия и пошутил, что теперь ему придется уступить президенту Египта часть своей зарплаты.

В ходе рабочего завтрака с лидерами африканских стран Путин отметил, что если бы не поддержка египетских друзей, то такого саммита могло бы и не быть.

Он высоко оценил помощь, оказанную ему в его работе египетским лидером. «Мне придется зарплатой своей поделиться, потому что (это) часть моих обязанностей, конечно», — приводит «Взгляд» слова президента России.

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