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Из иракских тюрем в Россию вернутся 32 ребенка

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© AP Photo/Hadi Mizban/ТАСС

© AP Photo/Hadi Mizban/ТАСС

полномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова объявила о скором возвращении в Россию 32 детей, которые в настоящее время находятся в тюрьмах Ирака вместе с родителями.

По ее словам, уже готовы необходимые документы.

Она пояснила, что количество детей увеличилось, поскольку не сразу были приняты все решения по возможности передачи ребенка родителями.

«Теперь мы нашли семьи для всех детей», — приводит слова Кузнецовой ТАСС.

Омбудсмен также сообщила о том, что несколько родителей, являющихся гражданами иностранных государств, приняли решение об оформлении российского гражданства. В том случае, если они получат гражданство РФ, в Россию вернутся еще четверо детей.

Напомним, в апреле в Россию были возвращены более 50 детей российских граждан, находившихся на территории Ирака и Сирии, а 10 июля спецборт МЧС России доставил в Москву более 30 российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах. Кроме того, в июне в Россию из Сирии прилетел самолет с пятью детьми-сиротами.

Кроме того, в сентябре в Москве приземлился самолет с эвакуированными из Сирии четырьмя детьми граждан России.

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