Из иракских тюрем в Россию вернутся 32 ребенка
- 24 октября 2019, 18:29
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
полномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова объявила о скором возвращении в Россию 32 детей, которые в настоящее время находятся в тюрьмах Ирака вместе с родителями.
По ее словам, уже готовы необходимые документы.
Она пояснила, что количество детей увеличилось, поскольку не сразу были приняты все решения по возможности передачи ребенка родителями.
«Теперь мы нашли семьи для всех детей», — приводит слова Кузнецовой ТАСС.
Омбудсмен также сообщила о том, что несколько родителей, являющихся гражданами иностранных государств, приняли решение об оформлении российского гражданства. В том случае, если они получат гражданство РФ, в Россию вернутся еще четверо детей.
Напомним, в апреле в Россию были возвращены более 50 детей российских граждан, находившихся на территории Ирака и Сирии, а 10 июля спецборт МЧС России доставил в Москву более 30 российских детей, содержавшихся в иракских тюрьмах. Кроме того, в июне в Россию из Сирии прилетел самолет с пятью детьми-сиротами.
Кроме того, в сентябре в Москве приземлился самолет с эвакуированными из Сирии четырьмя детьми граждан России.
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