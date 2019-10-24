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Попавшего в ДТП депутата Госдумы лишили неприкосновенности

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко, подозреваемый в том, что он сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП, лишен неприкосновенности.

За это решение проголосовали 329 депутатов Госдумы, трое выступили против, а один воздержался, сообщает ТАСС.

Ранее глава думской комиссии по контролю за доходами депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что снятие депутатской неприкосновенности с парламентария необходимо для передачи в суд материалов дела о ДТП.

По словам Аршбы, в том случае, если суд докажет вину Герасименко, ему может грозить лишение водительских прав или штраф в 10 тысяч рублей.

Как сообщал «Ридус», советник председателя Государственной думы РФ Анастасия Кашеварова обвинила интернет-издание Znak.com в распространении фейковых новостей об автомобильной аварии с участием депутата нижней палаты парламента Николая Герасименко.

Znak.com со ссылкой на ресурс «112» утверждал, что 23 июня Герасименко на своем Lexus столкнулся на Ленинском проспекте с мотоциклистом Владимиром Назаровым, сбил его и скрылся с места происшествия.

Сам депутат уверял, что события развивались совсем иначе.

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