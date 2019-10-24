Попавшего в ДТП депутата Госдумы лишили неприкосновенности
- 24 октября 2019, 17:45
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Депутат Госдумы от «Единой России» Николай Герасименко, подозреваемый в том, что он сбил мотоциклиста и скрылся с места ДТП, лишен неприкосновенности.
За это решение проголосовали 329 депутатов Госдумы, трое выступили против, а один воздержался, сообщает ТАСС.
Ранее глава думской комиссии по контролю за доходами депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба заявил, что снятие депутатской неприкосновенности с парламентария необходимо для передачи в суд материалов дела о ДТП.
По словам Аршбы, в том случае, если суд докажет вину Герасименко, ему может грозить лишение водительских прав или штраф в 10 тысяч рублей.
Как сообщал «Ридус», советник председателя Государственной думы РФ Анастасия Кашеварова обвинила интернет-издание Znak.com в распространении фейковых новостей об автомобильной аварии с участием депутата нижней палаты парламента Николая Герасименко.
Znak.com со ссылкой на ресурс «112» утверждал, что 23 июня Герасименко на своем Lexus столкнулся на Ленинском проспекте с мотоциклистом Владимиром Назаровым, сбил его и скрылся с места происшествия.
Сам депутат уверял, что события развивались совсем иначе.
Войти через социальные сети: