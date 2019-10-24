Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка
- 24 октября 2019, 16:30
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.
Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленник был выявлен и задержан в ходе спецоперации сотрудниками министерства при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк».
Мужчина проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131.
По предварительным данным, он является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий), приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».
Ранее сообщалось, что в ходе внутреннего расследования, связанного с утечкой данных по кредитным картам клиентов Сбербанка, выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.
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