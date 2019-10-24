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Задержан подозреваемый в хищении данных клиентов Сбербанка

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© flickr.com

© flickr.com

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, злоумышленник был выявлен и задержан в ходе спецоперации сотрудниками министерства при содействии службы безопасности ПАО «Сбербанк».

Мужчина проживал в Волгограде и действовал под псевдонимом Антон 2131.

По предварительным данным, он является сотрудником ООО «НСВ» (Национальная служба взысканий), приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну».

Ранее сообщалось, что в ходе внутреннего расследования, связанного с утечкой данных по кредитным картам клиентов Сбербанка, выявлен сотрудник, пытавшийся похитить клиентскую информацию. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка.

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