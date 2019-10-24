В Испании началось перезахоронение останков Франко

Гроб с останками диктатора Франсиско Франко вывезли на вертолете из монументального комплекса «Долина павших», где он покоился с момента своей смерти в ноябре 1975 года, сообщает испанский телеканал TVE.

Гроб будет доставлен на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо, где покоится его жена, в 50 километрах от мемориала.

Присутствовавшие при эксгумации родственники пронесли его на плечах, а затем погрузили в катафалк под крики «Да здравствует Франко!».

Останки сопровождает старший внук диктатора — Франсис Франко, а также и. о. министра юстиции Долорес Дельгадо и несколько чиновников правительства.

Большая часть родственников отправились на кладбище Мингоррубио на автомобилях.

У кладбища с плакатами собрались примерно 200 человек, выступающих против перезахоронения останков диктатора. На месте дежурит полиция, чтобы избежать возможных инцидентов.

Как отмечает телеканал, и. о. вице-премьера Испании Кармен Кальво заявила сегодня, что, несмотря на то, что «важно вынести Франко из „Долины павших“», «многое еще предстоит сделать, поскольку Испания является второй страной в мире по числу пропавших без вести».

По разным оценкам, речь идет о цифре от 30 тысяч до 143 тысяч пропавших без вести во время гражданской войны и диктатуры.



Как сообщал «Ридус», несколько дней назад внук диктатора заявил, что решение правительства Испании вывезти останки Франциско Франко из «Долины павших» под Мадридом является актом политического оппортунизма перед предстоящими выборами.



Напомним, давняя мечта действующего социалистического правительства — эксгумация диктатора — была ратифицирована парламентом и одобрена в прошлом году Верховным судом Испании. Судебная власть расценила этот шаг как верное толкование закона 2007 года о признании всех пострадавших при диктаторском режиме.

Семья Франко подала апелляцию, но суд ее отклонил. Родственникам диктатора отказали в просьбе захоронить тело в склепе собора Альмудена в Мадриде, а также накрыть гроб национальным флагом. Не разрешили и пригласить на церемонию представителей прессы.

С момента смерти диктатора в 1975 году прошло уже более четырех десятилетий. Но разногласия по поводу оценки его наследия все еще остро ощущаются в Испании. Согласно опросу, проведенному изданием El Mundo в октябре 2019 года, около 43% испанцев поддержали эксгумацию, 32,5% выступили против.



Ради перезахоронения останков испанского диктатора правительство одобрило декрет, вносящий определенные изменения в закон об исторической памяти. Социалисты подчеркнули, что в «Долине павших» должны покоиться останки погибших в гражданской войне. Диктатор же умер намного позже ее окончания.

Испания находилась под властью диктатора с 1939 по 1975 год. Комплекс захоронений «Долина павших» начали сооружать в 1940 году по приказу Франко. Он задумал монумент, посвященный памяти всех погибших в гражданской войне. Памятник строили узники тюрем. Строительство закончили в 1958 году.