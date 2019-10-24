Большинство украинцев отметило подорожание товаров первой необходимости

Согласно социологическому опросу, 73% жителей Украины считают, что цены на основные товары и услуги значительно выросли.

В то же время 18% украинцев не заметили подорожания, а 3% обнаружили, что товары и услуги дешевеют.

Кроме того, 45% респондентов украинской социологической группы «Рейтинг» отметили, ухудшение качества медицинского обслуживания.

При этом 30% опрошенных не заметили изменений, а 12% считают, что медобслуживание стало лучше.

Также 52% украинцев отметили повышение тарифов на коммунальные услуги, однако 3% их не заметили, а 8% показалось, что они подешевели.

Опрос проводился с 19 по 22 октября на всей Украине за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса и Крыма, отмечается на сайте социологической группы.

Как ранее сообщал «Ридус», согласно данным социологического опроса украинской государственной группы «Рейтинг», 68% граждан Украины считают Россию страной-агрессором, 23% придерживаются противоположного мнения, 10% не определились. В то же время более половины украинцев (57%) поддерживают мирное решение конфликта в Донбассе.

В июле более половины жителей Украины поддержали урегулирование конфликта на юго-востоке страны путем возвращения неподконтрольных Киеву территорий.

