СМИ сообщили о дополнительной переброске российских военных в Сирию

В ближайшее время в Сирию будет дополнительно переброшено 276 российских военных полицейских и 33 единицы техники, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве обороны РФ.

При этом собеседник агентства отметил, что в настоящее время в арабской республике практически нет боевых действий.

Как сообщал «Ридус», президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели в Сочи встречу по вопросам урегулирования ситуации в Сирии, итоги которой российский лидер назвал «судьбоносными».



Российская военная полиция и сирийские войска начнут совместное патрулирование района, прилегающего к зоне турецкой операции «Источник мира».



После этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что военная операция «Источник мира» в Сирии приостановлена.



Накануне президент США Дональд Трамп распорядился отменить санкции, введенные против Турции в связи с проведением военной операции «Источник мира», однако оставил за собой право восстановить их действие в случае, если «произойдет что-то, что нам не понравится».



При этом председатель исполнительного комитета «Сирийского демократического совета» (SDC) Ильхам Ахмед выступила в Конгрессе США с обвинениями против турецкой армии в применении запрещенных Женевской конвенцией методов ведения войны.

