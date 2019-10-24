найти ×
   
  • USD +0.06
    63.86
  • EUR +0.18
    71.14
СохранитьСохранено0
×

002396

Взломанные хакерами роботы подглядывали за постояльцами гостиницы

Small 8c0837760a
  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
pixabay.ru

pixabay.ru

Японская гостиничная сеть HIS Group публично принесла свои извинения за то, что роботы-помощники, работающие в их гостиницах, следили за постояльцами. Это случилось из-за хакерской атаки, в результате которой системой роботов завладели злоумышленники.

Уязвимость позволила хакерам просматривать видео из практически любого номера отеля. Сейчас все неполадки устранены и роботы продолжают работать в гостинице. Но у посетителей до сих пор имеется большое недоверие к машинным помощникам.

Напомним, что 4 года назад в японском городе Сасебо открылась гостиница Henn, где постояльцев обслуживали роботы.

Роботы работали за стойкой регистрации, а также занимались уборкой и разносом еды. Все роботы были высокотехнологичными, поэтому могли распознавать клиентов по лицу, поддерживать диалог на любую тему и на разных языках мира, а также выполнять поручения постояльцев отеля.

Но недавно успешная система подверглась жесткой критике со стороны исследователя по кибербезопасности Лэнса Винка, который проанализировал систему отеля. Оказалось, что японские роботы могли быть взломаны.

В рамках теста Винк показал, что используя NFC-метку можно разрешить любому приложению автозапуск на роботах.

Злоумышленники могли удаленно подключаться к роботам и иметь полный доступ с камер и микрофонов, установленных на устройствах. Так с помощью роботов преступники могли шпионить за посетителями гостиницы.

Представители отеля принесли свои извинения постояльцам.

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
2010674читать позжечитаю позже
Экономика
Эксперты ВШЭ дали России «год-полтора» до кризиса
-5134903читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

65058682читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

6027382читать позжечитаю позже