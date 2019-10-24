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Сотрудницу московского банка обвинили в хищении денег у 457 клиентов

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Сотрудницу одного из столичных коммерческих банков обвиняют в похищении более 400 миллионов рублей у 457 клиентов кредитной организации.

Во время расследования было установлено, что женщина брала деньги у клиентов, желающих открыть вклады.

В подтверждение того, что деньги внесены в кассу, она выдавала договоры банковского вклада и приходные кассовые ордера.

При этом в базу данных банка сотрудница не вносила информацию о вкладчиках и их деньгах, а полученные средства забирала себе.

Сначала в отношении женщины было возбуждено дело о растрате, позже статью сменили на мошенничество, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ.

В 2017 году мошенницу задержали и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, однако она скрылась и была объявлена в международный розыск.

В январе 2018 года ее задержали в Черногории и выдали в Россию.

В настоящее время уголовное дело в отношении нее направлено в Бутырский районный суд Москвы.

Как сообщал «Ридус», в сентябре в одном из банков Уфы были выявлены факты хищений на сумму свыше 43 миллионов рублей. Подозреваемыми в краже денег со счетов клиентов оказались две сотрудницы этого кредитного учреждения.

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