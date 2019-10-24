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К населенным пунктам в Карелии стали выходить медведи

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© pixabay.com

© pixabay.com

В четырех районах Карелии к населенным пунктам стали выходить медведи.

Частые появления диких животных зарегистрированы в Медвежьегорском, Муезерском, Приморском районах и в окрестностях районного центра Кеми, сообщает республиканское министерство природных ресурсов и экологии.

В ведомстве отметили, что в этих районах созданы мобильные группы, которые круглосуточно патрулируют территории, где жители видели медведей.

В администрации районов переданы все контактные данные охотников для незамедлительного реагирования в случае появления диких животных, говорится на сайте министерства.

Жителей вышеуказанных районов республики ведомство просит соблюдать правила поведения при встрече с хищниками, а также сообщать об их появлении оперативным дежурным министерства.

Как сообщал «Ридус», в этом месяце в Забайкальском крае женщина стала жертвой нападения медведя, а в Якутии жертвой дикого животного стал бывший депутат государственного собрания республики.

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