найти ×
   
  • USD +0.06
    63.86
  • EUR +0.18
    71.14
СохранитьСохранено0
×

003051

В Алма-Ате российского топ-менеджера приговорили в восьми годам заключения

Small default
© freepik.com

© freepik.com

В Казахстане суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России Антона Афонина.

Бывшего топ-менеджера крупной казахстанской автодилерской компании «Астана моторс» признали виновным в хищении вверенного имущества и коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Алмалинского районного суда Алма-Аты.

Суд пришел к выводу, что россиянин вместе с директором ТОО Hyindai Auto Kazakhstan Аскаром Джунисалиевым и еще одним гражданином Казахстана Виктором Кузеевым получали денежное вознаграждение от компаний-подрядчиков «Астана моторс» за обеспечение их побед в тендерах, а затем обналичивали денежные средства через подставные фирмы.

По данным следствия, компании Hyundai Auto Kazakhstan нанесен материальный ущерб в размере 144 миллионов тенге, что примерно равно 370 тысячам долларов США.

Отмечается, что Афонин и Джунисалиев не признали свою вину. В то время как подсудимый Кузеев признал ее полностью и раскаялся в содеянном.

Афонин и Джунисалиев приговорены к восьми годам лишения свободы, Кузеев получил семь с половиной лет лишения свободы условно. Кроме того, осужденные будут обязаны возместить компании материальный ущерб.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Названо самое распространенное заболевание у российской молодежи
3048395читать позжечитаю позже
Экономика
Куда уходят деньги: россияне неудержимо беднеют
107857читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
«От котов сбежала»: на вершине Эльбруса завелась мышь

Зверьку присвоили звание первой мыши, покорившей высшую точку Кавказа.

4012944читать позжечитаю позже

Здоровье
Общество
Похудевшая на 88 кг бухгалтер пожаловалась на ухудшение сексуальной жизни21 августа

До похудения женщина весила 168 кг и употребляла 3500 калорий ежедневно.

6027382читать позжечитаю позже