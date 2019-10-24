В Алма-Ате российского топ-менеджера приговорили в восьми годам заключения

В Казахстане суд приговорил к восьми годам лишения свободы гражданина России Антона Афонина.

Бывшего топ-менеджера крупной казахстанской автодилерской компании «Астана моторс» признали виновным в хищении вверенного имущества и коммерческом подкупе, сообщает пресс-служба Алмалинского районного суда Алма-Аты.

Суд пришел к выводу, что россиянин вместе с директором ТОО Hyindai Auto Kazakhstan Аскаром Джунисалиевым и еще одним гражданином Казахстана Виктором Кузеевым получали денежное вознаграждение от компаний-подрядчиков «Астана моторс» за обеспечение их побед в тендерах, а затем обналичивали денежные средства через подставные фирмы.

По данным следствия, компании Hyundai Auto Kazakhstan нанесен материальный ущерб в размере 144 миллионов тенге, что примерно равно 370 тысячам долларов США.

Отмечается, что Афонин и Джунисалиев не признали свою вину. В то время как подсудимый Кузеев признал ее полностью и раскаялся в содеянном.

Афонин и Джунисалиев приговорены к восьми годам лишения свободы, Кузеев получил семь с половиной лет лишения свободы условно. Кроме того, осужденные будут обязаны возместить компании материальный ущерб.