На борту самолета в небе над Хабаровском умер трехмесячный младенец

На борту самолета, следовавшего из Петропавловска-Камчатского в Хабаровск, скончался трехмесячный ребенок с пороком сердца.

Родившегося раньше срока младенца перевозили в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии в Хабаровске врачи-реаниматологи, которые подключили малыша к портативному аппарату ИВЛ.

Как сообщает «Кам 24», перед снижением у мальчика на ноге сработал датчик — оказалось, что у него случился сердечный приступ.

Врачи делали все возможное, но приступы повторялись один за другим. Третий стал последним.

По словам матери ребенка, кончились лекарства и кислород. Хотя стюардессы и принесли врачам аптечку и большой баллон кислорода, он не подошел к маске младенца. За 20 минут до приземления сердце ребенка перестало биться.

По данным издания, мать малыша написала жалобу в Минздрав и готовит запрос в прокуратуру, так как она считает, что ее сыну с сердечной недостаточностью не обеспечили необходимые условия перевозки.

«Ведь в самолете и температура не та, и давление меняется при взлете и посадке. Почему у бригады реаниматологов не было достаточно лекарств и кислорода для спасения ребенка?» — спрашивает она.

Минздрав Камчатского края уже организовал служебное расследование по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом из Пхукета в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за смерти годовалого ребенка.