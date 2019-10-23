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Выигравший в лотерею $1 млн житель Казахстана не забрал деньги

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© Dubai Duty Free

© Dubai Duty Free

Выигрыш в лотерею жителя Казахстана Хуссаина Еремешева, составивший 1 миллион долларов, остался невостребованным.

Как сообщает Gulf News, организаторы розыгрыша, проходившего в Дубае, не могут связаться с победителем.

По данным издания, Еремешев приобрел выигрышный билет в интернете.

Отмечается, что еще одним победителем этой лотереи стал бизнесмен из Индии, который решил разделить свой выигрыш с другом, оплатившим часть лотерейного билета. Выигранные деньги предприниматель планирует отдать кредиторам и вложить в свой бизнес.

Как писал ранее «Ридус», россияне не забрали выигрышей в лотерею на 2,8 миллиарда рублей. Речь идет о деньгах, по которым не истек трехлетний срок давности. Отмечается, что невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение полугода с момента проведения тиража. По истечении этого времени средства поступают на специальный счет, где хранятся еще три года. В этот период победитель еще может обратиться за деньгами, если имел уважительную причину и может подтвердить это документально.

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