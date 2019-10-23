Американские самолеты потренировались бомбить Крым

Командование Вооруженными силами США в Европе направило два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress к берегам Крыма для проведение тренировочного полета.

РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Командования пишет, что тренировочный полет над Черным морем проводился в рамках «интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами».

По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, а вылетели бомбардировщики с британской авиабазы Королевских военно-воздушных сил Фэрфорд в графстве Глостершир, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку российской территории.

Ранее сообщалось, что Командование ВВС США в Европе перебросило в Фэрфорд группу бомбардировщиков B-52H Stratofortress с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана. В сообщении американских военных было сказано, что в рамках переброски отрабатывается способность бомбардировщиков осуществлять операции в интересах выполнения задач Командования.

Как рассказывал «Ридус», весной 2019 года постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила о намерении стран — членов альянса гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив. Для этого в НАТО приготовили специальный «пакет мер» для Черного моря, который предусматривает усиление разведки, а также отправку в Черное море большого числа военных кораблей.

Напомним, Крымский полуостров вообще, и Крымский мост в частности обеспечены сложной и высокоэффективной системой защиты от всех видов угроз, включая целенаправленные диверсии. С воздуха за мостом присматривают спутник космического наблюдения «Космос-К», авиация Южного военного округа и Черноморского флота, в том числе многоцелевые всепогодные истребители Су-27 и противолодочные самолеты Ил-38. На суше российскими военными развернута мощная система ПРО и береговые батареи. На боевом дежурстве находятся ЗРК С-400 «Триумф» и «Панцирь-С1», береговые комплексы «Бал» и «Бастион», а пространство мониторят РЛС «Подсолнух» и «Воронеж».