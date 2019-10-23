Важно ли соблюдать режим питания при тренировках

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, влияет ли гормон голода грелин на качество спортивных тренировок. Оказалось, что четкий режим питания способствует активной выработке гормона, который стимулирует человека заниматься спортом.

Эта информация подтвердилась и в предыдущих исследованиях, когда ученые доказали, что этот гормон отвечает за выносливость и мотивацию к тренировкам.

В рамках нового исследования ученые провели эксперимент с мышами, которым дали возможность бегать в колесе. Грызунов разделили на две группы и давали одинаковое количество еды. Разница была только во времени приема пищи.

Первая группа питалась в любое время, а вторая — строго по времени. Несмотря на то, что количество пищи было одинаковым, режим питания оказал большое влияние на результат.

Также в ходе исследования ученые ввели нескольким мышам гормон грелин, который начал регулировать как аппетит, так и склонность к физическим упражнениям.

Голод при ограниченном режиме питания стимулирует выработку грелина. В результате повышается мотивация к тренировкам, — считают ученые.

Авторы работы пришли к выводу, что строгий режим питания очень важен, если человек занимается спортом.