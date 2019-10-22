Лавров и Шойгу обвинили журналистов в плохих манерах

Во время брифинга, посвященного итогам российско-турецких переговоров, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу указали представителям СМИ на плохие манеры.

В частности, Лавров выразил свое недовольство тем, что журналисты забывают представляться.

«Вы не представляетесь, между прочим, в отличие от RT. Ни у кого манер хороших я не наблюдаю», — заявил он.

Шойгу тоже решил высказать свою претензию: ему не понравилось, что один из журналистов наступил на меморандум о взаимопонимании между РФ и Турцией.

«Вы, кстати, зря топчетесь по меморандуму», — сделал замечание глава Минобороны.

Видео, запечатлевшее реакцию министров на поведение представителей СМИ, разместило в Сети URA.RU.

Как сообщал «Ридус», президенты Турции и России Реджеп Эрдоган и Владимир Путин провели в Сочи встречу по вопросам урегулирования ситуации в Сирии, итоги которой российский лидер назвал «судьбоносными».