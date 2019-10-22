Уголовное дело против экс-губернатора Дубровского признано незаконным
- 22 октября 2019, 22:28
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского закрыто.
Как сообщил «Интерфаксу» его адвокат Рустам Курмаев, постановление о возбуждении уголовного дела отменено как незаконное и необоснованное.
Ранее о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского сообщил журналистам адвокат Игорь Трунов. Он также уточнил, что ущерб по делу о хищении бюджетных средств оценивается следствием в сумму более 20 млрд рублей.
Позже Дубровский назвал фейком появившееся в СМИ сообщение о якобы заведенном на него уголовном деле, а также прокомментировал выдвинутое против него обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По его словам, в настоящее время это решение ФАС оспаривается в арбитражном суде.
Кроме того, Дубровский развеял слухи о том, что он якобы скрывается от следствия в Швейцарии.
Пост губернатора Челябинской области Дубровский занял в январе 2014 года, а в марте 2019 года президент России Владимир Путин принял его отставку.
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