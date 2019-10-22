В Барвихе нашли тело экс-главы нефтяной компании
- 22 октября 2019, 21:05
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Тело 62-летнего Вячеслава Шевченко, ранее возглавлявшего Восточно-Европейскую Сибирскую нефтяную компанию, было обнаружено с огнестрельным ранением в подмосковной Барвихе.
Как сообщил «360» источник в правоохранительных органах, не исключена версия самоубийства.
«По факту смерти мужчины организована проверка», — заявили телеканалу в пресс-службе СКР по Московской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают правоохранители и эксперты.
По словам источника телеканала, Шевченко был обнаружен мертвым на своей даче сыном предпринимателя. По другой версии, жену бизнесмена разбудил громкий хлопок, и именно она нашла мужа мертвым.
Как отмечает «360», в 2003 году Шевченко был приговорен к восьми годам лишения свободы за крупное мошенничество. Оно заключалось в том, что нефтяной магнат заключал с иностранными покупателями договоры на поставку нефтепродуктов, получал предоплату и исчезал. Общая сумма, на которую пострадали доверчивые иностранцы, достигает восьми миллионов долларов. Шевченко свою вину так и не признал.
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