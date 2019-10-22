Судимый за хищение депутат стал членом комиссии по борьбе с коррупцией

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Евгений Пыльнев, отбывавший срок за хищение госимущества, стал членом думской комиссии по борьбе с коррупцией.

Как сообщает pasmi.ru, Пыльнев получил судимость еще в советские времена, а погасил он ее в 1983 году.

По данным издания, его признали виновным по части 2 статьи 89 УК РСФСР («Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи»), которая предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, исправительные работы или крупный штраф.

Как отмечает «Блокнот», в настоящее время Пыльнев является депутатом облдумы и входит в комиссию по регламенту и парламентскому контролю, которая в скором времени расширится и превратится в комиссию по регламенту, депутатской этике и противодействию коррупции.