найти ×
   
  • USD -0.13
    63.63
  • EUR -0.25
    70.92
СохранитьСохранено0
×

001230

Судимый за хищение депутат стал членом комиссии по борьбе с коррупцией

Small f1a6d446e0
© пресс-служба Волгоградской областной думы

© пресс-служба Волгоградской областной думы

Депутат Волгоградской областной думы от «Единой России» Евгений Пыльнев, отбывавший срок за хищение госимущества, стал членом думской комиссии по борьбе с коррупцией.

Как сообщает pasmi.ru, Пыльнев получил судимость еще в советские времена, а погасил он ее в 1983 году.

По данным издания, его признали виновным по части 2 статьи 89 УК РСФСР («Хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем кражи»), которая предусматривает лишение свободы сроком до трех лет, исправительные работы или крупный штраф.

Как отмечает «Блокнот», в настоящее время Пыльнев является депутатом облдумы и входит в комиссию по регламенту и парламентскому контролю, которая в скором времени расширится и превратится в комиссию по регламенту, депутатской этике и противодействию коррупции.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Госдума может освободить водителей от некоторых штрафов
1013137читать позжечитаю позже
Наука и техника
Как неандертальцы делали клей
2010674читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

65058682читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ21 августа

А заодно запустила стихийный флешмоб.

11013917читать позжечитаю позже