Жертвами аварии на руднике «Норникеля» стали три человека
- 22 октября 2019, 17:19
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В результате аварии на руднике «Таймырский» в Красноярском крае погибли трое рабочих «Норникеля».
Пострадали еще несколько человек, сообщается на сайте компании.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона, по предварительным данным, причиной гибели людей стало отравление газом.
Однако предварительные данные внутреннего расследования, которое проводит «Норникель», свидетельствуют об отсутствии выхода газа, заявил «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» Михаил Демьянов.
В настоящее время на месте работает военизированная горноспасательная часть. СКР начал проверку по факту гибели людей.
Напомним, в ночь на 19 октября в районе поселка Щетинкино Красноярского края прорвало дамбу технического водоема. Хлынувшая вода смыла два общежития, в которых жили работники золотодобывающей артели. Погибли 15 человек, еще шестеро считались пропавшими без вести.
Один человек из числящихся пропавшими без вести был найден живым в воскресенье, 20 октября, а 22 октября были обнаружены тела еще двух погибших.
В понедельник, 21 октября, Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал на два месяца генерального директора золотодобывающей артели Максима Ковалькова, горного мастера и начальника участка этого же предприятия.
Войти через социальные сети: