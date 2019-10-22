В Москве полковник МВД застрелил любовника жены
- 22 октября 2019, 11:54
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Москве полковник полиции в отставке застрелил любовника своей жены, сообщает проект Baza.
По данным паблика, инцидент произошел 13 октября.
Издание отмечает, что у вышедшего на пенсию 63-летнего офицера Вячеслава Пименова давно испортились отношения с его 38-летней женой.
Супруги решили подать на развод, однако пока продолжали жить вместе.
В сообщении отмечается, что Пименов взял ружье и застрелил молодого человека, а затем сдался приехавшим на место полицейским.
В то же время по сведениям Telegram-канала «112», женщина попросила их общего знакомого приехать к ним после ссоры с мужем.
Между мужчинами якобы началась драка, и полковник в конце концов использовал наградной пистолет.
Издание отмечает, что получивший по лицу Пименов сделал предупредительный в окно, а после очередного удара противника выстрелил в него.
Пуля повредила бедренную артерию мужчины, он скончался от потери крови. Возбуждено уголовное дело.
Вячеслав Пименов работал в столичном управлении по борьбе с организованной преступностью. После выхода на пенсию в течение двух лет был советником государственной гражданской службы ФМС России, баллотировался в депутаты района Северное Измайлово.
С 2014 года занимал должность вице-президента Московского отделения ВПА Международной полицейской ассоциации. Был награжден орденом «За службу России», а также медалями и нагрудными знаками, отмечает kp.ru.
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