В Москве полковник МВД застрелил любовника жены

В Москве полковник полиции в отставке застрелил любовника своей жены, сообщает проект Baza.

По данным паблика, инцидент произошел 13 октября.

Издание отмечает, что у вышедшего на пенсию 63-летнего офицера Вячеслава Пименова давно испортились отношения с его 38-летней женой.

Супруги решили подать на развод, однако пока продолжали жить вместе.

В сообщении отмечается, что Пименов взял ружье и застрелил молодого человека, а затем сдался приехавшим на место полицейским.

В то же время по сведениям Telegram-канала «112», женщина попросила их общего знакомого приехать к ним после ссоры с мужем.

Между мужчинами якобы началась драка, и полковник в конце концов использовал наградной пистолет.

Издание отмечает, что получивший по лицу Пименов сделал предупредительный в окно, а после очередного удара противника выстрелил в него.

Пуля повредила бедренную артерию мужчины, он скончался от потери крови. Возбуждено уголовное дело.

Вячеслав Пименов работал в столичном управлении по борьбе с организованной преступностью. После выхода на пенсию в течение двух лет был советником государственной гражданской службы ФМС России, баллотировался в депутаты района Северное Измайлово.

С 2014 года занимал должность вице-президента Московского отделения ВПА Международной полицейской ассоциации. Был награжден орденом «За службу России», а также медалями и нагрудными знаками, отмечает kp.ru.