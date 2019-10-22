Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии
- 22 октября 2019, 10:41
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
У берегов Норвегии подал сигнал бедствия российский ледокол, сообщает норвежская газета Aftenposten, ссылаясь на местную службу спасения.
На борту судна находятся 33 человека.
Как отмечает издание, в прошлый четверг, 17 октября, ледокол вышел из Санкт-Петербурга и направился к полуострову Ямал, однако недалеко от западного побережья Норвегии попал в шторм.
По данным службы спасения, судно из-за разгулявшейся стихии потеряло мощность двигателя, однако позднее смогло начать маневрирование.
В настоящее место к ледоколу следуют буксиры спасателей.
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