Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

У берегов Норвегии подал сигнал бедствия российский ледокол, сообщает норвежская газета Aftenposten, ссылаясь на местную службу спасения.

На борту судна находятся 33 человека.

Как отмечает издание, в прошлый четверг, 17 октября, ледокол вышел из Санкт-Петербурга и направился к полуострову Ямал, однако недалеко от западного побережья Норвегии попал в шторм.

По данным службы спасения, судно из-за разгулявшейся стихии потеряло мощность двигателя, однако позднее смогло начать маневрирование.

В настоящее место к ледоколу следуют буксиры спасателей.