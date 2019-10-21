У москвички накопилось 80 штрафов за нарушение ПДД на 500 тысяч рублей

Жительница Москвы пожаловалась в Facebook, что у нее накопилось 80 штрафов на полмиллиона рублей, о которых она и не подозревала, поскольку не все штрафы отображались на порталах «Госуслуги» и «Автокод».

«Недавно я узнала, что Московский Паркинг тихонько копил на меня штрафы и теперь говорит, что я должна ему почти 500 тысяч рублей за парковку у дома», — написала она.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе «Администратора московского парковочного пространства» (АМПП), все штрафы выписаны по закону, а если девушка не согласна с постановлениями, ей следует обращаться в суд.

В пресс-службе также отметили, что москвичка могла получать штрафы не только за неоплату парковки, но и за превышение скорости и другие нарушения.

Представители учреждения также заявили, что автомобилистка должна была сообщить об изменении своего адреса в автоинспекцию, поскольку постановления о штрафах направляются «Почтой России» по адресу, указанному при регистрации автомобиля в ГИБДД.

Что же касается порталах «Госуслуги» и «Автокод», где по словам москвички, не отображались штрафы, в пресс-службе сказали, что такое могло произойти в том случае, если при регистрации не был указан госномер автомобиля.

Кроме того, агентству уточнили в АМПП, что письма с уведомлениями о приостановке парковочного разрешения отправлялись автомобилистке именно по новому адресу, однако все письма вернулись назад, так как она их не забрала на почте.

Официальный способ уведомления автовладельца о штрафе — это почтовое отправление, напомнили в учреждении.