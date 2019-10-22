Создание искусственных зародышей без сперматозоидов и яйцеклеток возможно

Международная команда ученых провела эксперимент в лабораторных условиях, который показал, что можно создавать эмбрионы без участия яйцеклеток и сперматозоидов.

Экспериментом руководил известный исследователь Хуан Карлос Исписуа Бельмонте, который проводил опыты по разработке «химерных» зародышей. Ученые рассказали, что для своего эксперимента они взяли плюрипотентные стволовые клетки, способные развиваться в ткани любого типа.

Для того чтобы получить эмбрионы, специалисты взяли клетки и поместили их в раствор питательных веществ, факторов роста и сигнальных молекул. Это дало возможность управлять развитием будущих эмбрионов.

Так специалисты проконтролировали, чтобы зародыши развивались в сторону эмбрионоподобных структур, соответствующих стадии бластоциста. Затем эти структуры имплантировали в матки подопытных самок мышей.



Несмотря на то, что в итоге прижилось всего 7% эмбрионов, мы можем считать наш эксперимент удачным. Дело в том, что все выжившие зародыши развиваются в верном направлении. На данный момент они сформировали аналог плаценты, — рассказали ученые.

Но уже сейчас известно, что в дальнейшем у зародышей возникли серьезные проблемы в развитии, поэтому им не удалось стать полноценными эмбрионами.

Авторы работы надеются, что они смогут подготовить технологию для людей и создавать модели эмбрионов для изучения раннего развития и тестирования лекарств.