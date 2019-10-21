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Самолет совершил вынужденную посадку из-за чистящей жидкости

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© pexels.com

© pexels.com

В аэропорту Дублина совершил экстренную посадку Airbus A330 компании American Airlines, выполнявший рейс по маршруту Лондон — Филадельфия.

Как сообщил CNN представитель авиакомпании, экипаж самолета принял такое решение из-за неприятного запаха, появившегося в салоне из-за пролитой в кухонном отсеке чистящей жидкости.

По словам собеседника телеканала, в аэропорту самолет встречал медперсонал, чтобы эвакуировать членов экипажа или пассажиров, которым могла потребоваться дополнительная помощь.

Одна из пассажирок рассказала телеканалу, что вылет самолета задержали в лондонском аэропорту Хитроу примерно на час из-за странного запаха в салоне. Тем не менее лайнер все-таки взлетел, но вскоре после этого несколько пассажиров почувствовали недомогание.

Ранее сообщалось, что самолет, следовавший рейсом из Пхукета в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за смерти годовалого ребенка.

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