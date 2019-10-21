Омбудсмен и СК опровергли факты жестокого обращения с орловской девочкой

Признаков жестокого обращения с 12-летней девочкой из Орла не обнаружено, сообщили уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Владимир Поляков и официальный представитель регионального СУ СК РФ Юлия Дорофеева.

По их словам, семья, в которой росла девочка, ее любила и заботилась о ней.

«Соседи рассказали, что никогда не видели маму нетрезвой, также она никогда не состояла на учете в наркодиспансере», — рассказал РИА Новости Поляков.

Дорофеева заявила, что после госпитализации ребенка следственные органы начали проверку по статье УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», однако в ходе проверки оказалось, что картина складывается совершенно отличной от той, которую подают в СМИ.

Она подчеркнула, что мать отказалась сдавать дочь-инвалида в госучреждение, объяснив свое решение тем, что девочке нужна семья, которая ее любит.

Кроме того, Дорофеева констатировала, что ребенок находится в таком состоянии в силу того, что она инвалид с рождения, а не потому, что с ней жестоко обращались. Она также с уверенностью заявила о том, что слухи о совершении преступлений против половой неприкосновенности девочки не нашли своего подтверждения, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что что в одну из больниц Орла доставили 11-летнюю истощенную девочку с задержкой психомоторного развития. Ее состояние оценивалось как тяжелое.



Следствием было установлено, что семья, в которой воспитывалось 8 несовершеннолетних детей, проживала в Орловской области в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях. В больнице рассказали, что девочка ходит на четвереньках и не умеет говорить.



По свидетельству жителей деревни Лука, где родилась девочка, мать восьмерых детей от 2 до 15 лет недавно осталась без мужа и стала выпивать.

