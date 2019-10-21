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Водка и коньяк могут подорожать в России с 1 января 2020 года

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© flickr.com

© flickr.com

Министерство финансов РФ предложило повысить в России с 1 января 2020 года минимальные розничные цены на спиртные напитки, включая водку, коньяк, бренди и ликеро-водочные изделия.

В частности, водка может подорожать на 7% — до 230 рублей за бутылку объемом 0,5 литра.

При этом цену на коньяк планируется поднять на 11,6% — до 433 рублей за бутылку 0,5 литра, говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

Ранее сообщалось, что Минфин рассматривает возможность введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво и пивные напитки.

В марте с предложением установить МРЦ на пиво выступил Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции. В организации посчитали, что ограничение минимальной цены на уровне 35 рублей за пол-литра поможет повысить качество выпускаемой на рынок продукции.

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