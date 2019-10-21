В США заработал сервис доставки дронами

В американском штате Виргиния разработчики запустили сеть по доставке товаров дронами. Дроны принадлежат компании Wing, входящей в холдинг Alphabet.

Сообщается, что это первый коммерческий сервис по доставке товаров дронами во всем мире. Остальные компании, пытавшиеся запустить такой сервис, еще находятся на стадии разработки своих проектов.

Дроны умеют доставлять не только продукты и мелкие посылки, но и медикаменты. Сервис доступен в городе Крисченсберг, штат Виргиния.

Местные власти одобрили предложение компании и предложили им сотрудничество с аптечной сетью Walgreens, логистической компанией FedEx, а также местным ретейлером Sugar Magnolia.

Сначала пользователи совершают заказ в интернет-магазине с помощью смартфона, после чего сотрудники сервиса начинают формировать посылку.

Все помещается в картонную упаковку и передается дрону, который несет посылку на специальном крючке. В программе дрона-доставщика уже вписан адрес заказчика, поэтому он самостоятельно строит маршрут до места.

Дрон опускается на землю у двери дома заказчика и оставляет посылку. На телефон приходит оповещение, что заказ доставлен.