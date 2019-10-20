В Сирии заявили об окружении турецкой армии в Рас-эль-Айне

Депутат парламента Сирии Джансет Казан заявила, что турецкие военные окружены сирийскими правительственными войсками в приграничном городе Рас-эль-Айне на северо-востоке Сирии, сообщает РИА Новости.

По ее словам, турки недолго будут находиться в этом городе.

Турецкая армия сейчас окружена сирийской. Поэтому мы не боимся, — завила сирийский депутат.

Казан убеждена, что в скором времени вся территория Сирии будет под контролем правительства.

Там не будет никаких турок. Даже если будут курды, то они будут в рамках сирийского государства и под защитой сирийской армии, — отметила депутат в беседе с агентством.

Она добавила, что Сирия после девяти лет войны не приемлет оккупации, «ни турецкой, ни какой-либо еще».

Казан подчеркнула, что в настоящее время сирийский флаг развевается над 90% территории страны.

Как сообщал «Ридус», сегодня появилась информация, что отряды турецкой армии в очередной раз установили контроль над приграничным сирийским городом Рас-эль-Айном.

Вооруженные силы Турции уже устанавливали контроль над городом 12 октября. Однако спустя три дня курдские «Силы народной самообороны» выбили турок из города.



Напомним, 9 октября Турция приступила к полноценным боевым действиям против курдов и ввела свои сухопутные войска на сирийскую территорию. Поддерживаемые США «Сирийские демократические силы», которые Анкара считает террористами, пригрозили Турции «тотальной войной» и допустили сотрудничество с президентом Сирии Башаром Асадом, чтобы не воевать на два фронта.

В четверг, 17 октября, вице-президент США Майкл Пенс во время пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что военная операция «Источник мира», начатая турецкими войсками на севере Сирии, будет приостановлена на 120 часов.

По его словам, этого времени должно хватить, чтобы курдские формирования смогли покинуть пределы приграничной зоны безопасности.