В результате взрыва в жилом доме в Сочи погиб мужчина, пострадали дети

В частном доме в Сочи в результате взрыва погиб мужчина, его трое детей госпитализированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее собеседник агентства отмечал, что трагедия произошла в результате взрыва газового баллона.

Позже появилась информация, что баллон на месте происшествия не обнаружен.

Согласно одной из версий, причиной взрыва стало изготовление самодельных петард. Стало известно, погибший делал петарды для предстоящего Нового года.

С детьми работают врачи и психологи, — добавил собеседник агентства.

Трагедия произошла в пригородном селе Каштаны, отмечает РЕН ТВ.

Как сообщал «Ридус», во вторник, 15 октября, в результате взрыва в жилом доме в поселке Новонежино Приморского края погибла женщина. Кроме того, при обрушении были повреждены 17 квартир.