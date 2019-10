Вышел новый альбом Ринго Старра с неизданной песней Джона Леннона

Один из двух оставшихся в живых музыкантов The Beatles, барабанщик легендарной группы Ринго Старр выпустил свой двадцатый сольный альбом What’s My Name, пишет французская газета Le Figaro.

На этом релизе можно услышать ранее не издававшуюся песню Джона Леннона, которая была обнаружена на демоверсии его последнего альбома Double Fantasy, вышедшего в 1980 году за несколько дней до того, как музыкант был убит.

Продюсер Джек Дуглас дал послушать Ринго запись, на которой Леннон говорит, что эта песня вполне бы подошла для него.

Никогда раньше я ее не слышал, она меня потрясла, — заявил Старр.

Он сразу же решил записать композицию и включить в свой новый альбом.

Я сделал все возможное: пригласил Пола, который сыграл на бас-гитаре, Джек добавил строчку о Джордже Харрисоне, и я сказал себе: «Ну вот мы и снова все вместе, хоть и не на самом деле, но нас объединяет любовь, — приводит издание слова музыканта.

Вдова Джона Леннона, художник и музыкант Йоко Оно назвала песню «прекрасной».



