Семьям погибших под Красноярском выплатят по 1 млн рублей
- 20 октября 2019, 18:56
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
По одному миллиону рублей получат семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.
Кроме того, пострадавшие получат единовременную страховую выплату, размер которой будет устанавливаться в индивидуальном порядке.
Лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, размер которых будет определяться индивидуально, сообщает пресс-служба Министерства труда России.
Напомним, в субботу, 19 октября, ночью вблизи деревни Щетинкино Красноярского края прорвало техническую 15-метровую дамбу. Хлынувшая вода смыла два общежития, в которых жили работники золотодобывающей артели.
В результате ЧП погибли 15 человек. Один из шести человек, числящихся пропавшими без вести, был найден живым. Пятеро остаются в списках без вести пропавших.
Приоритетной версией прорыва дамбы следствие считает нарушения при проведении золотодобывающих работ.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
В воскресенье, 20 октября, были задержаны директор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник и мастер горного участка. Их доставили в Красноярск для допросов.
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