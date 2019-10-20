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Семьям погибших под Красноярском выплатят по 1 млн рублей

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© ГУ МЧС по Красноярскому краю

© ГУ МЧС по Красноярскому краю

По одному миллиону рублей получат семьи погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае.

Кроме того, пострадавшие получат единовременную страховую выплату, размер которой будет устанавливаться в индивидуальном порядке.

Лицам, находившимся на иждивении погибших, будут назначены ежемесячные страховые выплаты, размер которых будет определяться индивидуально, сообщает пресс-служба Министерства труда России.

Напомним, в субботу, 19 октября, ночью вблизи деревни Щетинкино Красноярского края прорвало техническую 15-метровую дамбу. Хлынувшая вода смыла два общежития, в которых жили работники золотодобывающей артели.

В результате ЧП погибли 15 человек. Один из шести человек, числящихся пропавшими без вести, был найден живым. Пятеро остаются в списках без вести пропавших.

Приоритетной версией прорыва дамбы следствие считает нарушения при проведении золотодобывающих работ.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

В воскресенье, 20 октября, были задержаны директор золотодобывающего предприятия «Сисим», начальник и мастер горного участка. Их доставили в Красноярск для допросов.

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