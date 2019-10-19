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Двое рабочих оказались под завалами грунта в Екатеринбурге

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Под обрушение грунта в Екатеринбурге попали двое рабочих.

В настоящее время их поиском занимаются спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России.

«Пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева-Краснолесья», — приводит сообщение РИА Новости.

Спасатели вскрывают грунт с помощью шанцевого инструмента, уточнили в ведомстве.

В поисках пострадавших задействованы 11 человек и две единицы спецтехники.

По данным РЕН ТВ, грунт обвалился во время раскопочных работ на одной из строек.

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