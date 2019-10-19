Двое рабочих оказались под завалами грунта в Екатеринбурге
- 19 октября 2019, 22:41
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Под обрушение грунта в Екатеринбурге попали двое рабочих.
В настоящее время их поиском занимаются спасатели, сообщает пресс-служба МЧС России.
«Пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева-Краснолесья», — приводит сообщение РИА Новости.
Спасатели вскрывают грунт с помощью шанцевого инструмента, уточнили в ведомстве.
В поисках пострадавших задействованы 11 человек и две единицы спецтехники.
По данным РЕН ТВ, грунт обвалился во время раскопочных работ на одной из строек.
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