В ночь с пятницы на субботу главный редактор телеканала Russia Today (RT) и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян родила дочь.

Об этом счастливая мать сама сообщила в своем в Telegram-канале.

«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», — написала Симоньян.

Уточняется, что новорожденная появилась на свет в субботу, 19 октября, в 00:17. Ее вес — 3,05 кг, рост — 51 см.

О том, что Симоньян беременна третьим ребенком, стало известно в марте.

Журналистка замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, у них двое детей — 5-летняя Марьяна и 4-летний Баграт.