Маргарита Симоньян родила дочь
- 19 октября 2019, 16:35
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ночь с пятницы на субботу главный редактор телеканала Russia Today (RT) и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян родила дочь.
Об этом счастливая мать сама сообщила в своем в Telegram-канале.
«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», — написала Симоньян.
Уточняется, что новорожденная появилась на свет в субботу, 19 октября, в 00:17. Ее вес — 3,05 кг, рост — 51 см.
О том, что Симоньян беременна третьим ребенком, стало известно в марте.
Журналистка замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, у них двое детей — 5-летняя Марьяна и 4-летний Баграт.
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