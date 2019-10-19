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Маргарита Симоньян родила дочь

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

© Валерий Шарифулин/ТАСС

В ночь с пятницы на субботу главный редактор телеканала Russia Today (RT) и международного информационного агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян родила дочь.

Об этом счастливая мать сама сообщила в своем в Telegram-канале.

«Дорогой мир! Пожалуйста, будь добр к Маро Тиграновне Кеосаян. Она здесь новенькая», — написала Симоньян.

Уточняется, что новорожденная появилась на свет в субботу, 19 октября, в 00:17. Ее вес — 3,05 кг, рост — 51 см.

О том, что Симоньян беременна третьим ребенком, стало известно в марте.

Журналистка замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном, у них двое детей — 5-летняя Марьяна и 4-летний Баграт.

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