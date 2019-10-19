Умер российский теннисист Александр Волков
- 19 октября 2019, 16:14
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В возрасте 52 лет скончался известный теннисист Александр Волков, пик спортивной карьеры которого пришелся на 90-е годы.
О кончине спортсмена сообщил в своем Twitter вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.
Среди наиболее ярких достижений Волкова — выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в 1993 году, победа на Кубке Кремля в 1994 году, а также участие в двух финалах Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994, 1995) и три победы в одиночном разряде на международных турнирах.
Как сообщает ТАСС, свою спортивную карьеру Волков завершил в 1998 году, а с 2002 года он работал тренером сборной России. Кроме того, до 2007 года он тренировал победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина.
Войти через социальные сети: