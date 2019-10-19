найти ×
   
  • USD -0.06
    63.95
  • EUR +0.23
    71.13
СохранитьСохранено0
×

-205677

Умер российский теннисист Александр Волков

Small f1a6d446e0
© ИТАР-ТАСС

© ИТАР-ТАСС

В возрасте 52 лет скончался известный теннисист Александр Волков, пик спортивной карьеры которого пришелся на 90-е годы.

О кончине спортсмена сообщил в своем Twitter вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников.

Среди наиболее ярких достижений Волкова — выход в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису в 1993 году, победа на Кубке Кремля в 1994 году, а также участие в двух финалах Кубка Дэвиса в составе сборной России (1994, 1995) и три победы в одиночном разряде на международных турнирах.

Как сообщает ТАСС, свою спортивную карьеру Волков завершил в 1998 году, а с 2002 года он работал тренером сборной России. Кроме того, до 2007 года он тренировал победителя Открытых чемпионатов США и Австралии Марата Сафина.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
5031121читать позжечитаю позже
Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
11030364читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Юмор
Дочь похвасталась русской красавицей-мамой и прославилась в зарубежных СМИ

А заодно запустила стихийный флешмоб.

10013917читать позжечитаю позже

Интернет
Юмор
Что это такое: 15 запутанных случаев, когда люди нашли причудливые вещи19 августа

И попросили интернет помочь понять, что это такое.

60058682читать позжечитаю позже