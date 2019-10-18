Звезде сериала «Ранетки» пришлось спасать свою дочь на отдыхе в Турции

Отдых в Турции актрисы Ольги Спиркиной, известной по сериалу «Ранетки», и ее 19-летней дочери Маши едва не закончился трагически.

Артистка сообщила РЕН ТВ, что во время обеда в элитном отеле Rixos Beldibi Маше стало плохо.

Когда девушке не помогли дорогие лекарства из местной аптеки, Спиркина связалась со страховой компанией. По словам актрисы, консультант Мира безучастным голосом посоветовала еще подождать и посмотреть динамику.

Понимая, что дочери становится все хуже, Спиркина вызвала скорую. «Маша уже синяя пластом лежала на лавке у отеля, мучаясь приступами рвоты и диареи», — рассказала актриса телеканалу.

По ее словам, два приятных турка с ресепшн даже отругали ее за то, что она сразу к ним не обратилась за помощью.

После этого случая Спиркина сделала вывод, что нельзя тратить драгоценное время на переговоры со страховой, а нужно сразу вызывать скорую и обращаться к врачу.

Правда актриса уточнила, что турецкие медики стали оказывать помощь только после того, как она повысила голос, стала жестко разговаривать и снимать все на телефон. «Иногда это тоже метод. Ну, и конечно, это все оказалось не бесплатно», — заключила она.

Сейчас состояние Маши стабилизировалось, а Спиркина намерена вернуть потраченные на лечение деньги уже по прибытии в Москву.

О случившемся актриса также рассказала на своей странице в Instagram.