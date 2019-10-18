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Полицейские из Иваново пойдут под суд за избиение снимавшего их мужчины

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Двое сотрудников полиции города Иваново предстанут перед судом за избиение мужчины, который снимал на телефон их действия в ночном клубе.

Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошел в феврале 2019 года. Полицейские доставили из ночного клуба в здание ОМВД жителя областного центра 1988 года рождения и избили его.

Стражам порядка не понравилось, что мужчина снимал на телефон их рейд в ночном клубе.

«Используя указанный повод, сотрудники полиции нанесли потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и телу, заставили удалить видеозапись из памяти телефона и только после этого отпустили», — говорится в сообщении.

В отношении начальника и оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОМВД РФ по Фрунзенскому району Иваново возбуждено дело о превышении должностных полномочий с применением насилия. Эта статья УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее «Ридус» писал о том, что в Екатеринбурге троих полицейских обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки. По имеющимся данным, они все вместе надругались над ней в служебном автомобиле.

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