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Годовалый ребенок скончался в самолете, летевшем в Москву

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© pixabay.com

© pixabay.com

Самолет, следовавший рейсом из Пхукета в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за смерти годовалого ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.

Во время полета стало плохо девочке, которая является гражданкой Израиля. У нее остановилось дыхание.

После приземления лайнера в Казани на борт поднялись медики, однако несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось, приводит сообщение РЕН ТВ.

В настоящее время устанавливаются причины смерти ребенка.

Ранее сообщалось, что из-за смерти двухмесячной пассажирки экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет, следовавший из Москвы в Грозный.

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