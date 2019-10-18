Годовалый ребенок скончался в самолете, летевшем в Москву
- 18 октября 2019, 18:16
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Самолет, следовавший рейсом из Пхукета в Москву, совершил вынужденную посадку в Казани из-за смерти годовалого ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Татарстану.
Во время полета стало плохо девочке, которая является гражданкой Израиля. У нее остановилось дыхание.
После приземления лайнера в Казани на борт поднялись медики, однако несмотря на усилия врачей, девочку спасти не удалось, приводит сообщение РЕН ТВ.
В настоящее время устанавливаются причины смерти ребенка.
Ранее сообщалось, что из-за смерти двухмесячной пассажирки экстренную посадку в аэропорту Волгограда совершил самолет, следовавший из Москвы в Грозный.
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