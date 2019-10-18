Познер призвал изменить в России отношение к людям с инвалидностью
- 18 октября 2019, 17:47
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Телеведущий Владимир Познер заявил о необходимости изменить в России отношение к людям с ограниченными возможностями.
По его словам, большинство россиян делают вид, что инвалидов не существует, и не хотят видеть их рядом с собой.
«В России, к сожалению, отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья довольно жестокое», — сказал Познер в интервью News.ru. «Мы не хотим их видеть, мы не хотим, чтобы они были», — пояснил он.
С точки зрения телеведущего, россияне предпочитают, чтобы инвалиды жили отдельно от них и не появлялись в их жизни.
Познер подчеркнул, что эту ситуацию необходимо исправить, и напомнил, что у него такая возможность есть, поскольку он является журналистом.
Ранее телеведущий признал победу интернета над телевидением в России и пришел к выводу, что главная проблема России заключается в том, что страной управляют выходцы из советской эпохи.
Он также подверг резкой критике все рассуждения о «таинственной русской душе» и высказался насчет национальной идеи в России, предположив, что объединить россиян могло бы стремление к правде и равенству.
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