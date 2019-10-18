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202528

Познер призвал изменить в России отношение к людям с инвалидностью

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

© Сергей Савостьянов/ТАСС

Телеведущий Владимир Познер заявил о необходимости изменить в России отношение к людям с ограниченными возможностями.

По его словам, большинство россиян делают вид, что инвалидов не существует, и не хотят видеть их рядом с собой.

«В России, к сожалению, отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья довольно жестокое», — сказал Познер в интервью News.ru. «Мы не хотим их видеть, мы не хотим, чтобы они были», — пояснил он.

С точки зрения телеведущего, россияне предпочитают, чтобы инвалиды жили отдельно от них и не появлялись в их жизни.

Познер подчеркнул, что эту ситуацию необходимо исправить, и напомнил, что у него такая возможность есть, поскольку он является журналистом.

Ранее телеведущий признал победу интернета над телевидением в России и пришел к выводу, что главная проблема России заключается в том, что страной управляют выходцы из советской эпохи.

Он также подверг резкой критике все рассуждения о «таинственной русской душе» и высказался насчет национальной идеи в России, предположив, что объединить россиян могло бы стремление к правде и равенству.

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