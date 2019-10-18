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Сразу две женщины вышли в открытый космос впервые в истории

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Кристина Кук и Джессика Меир © twitter.com/astro_jessica

Кристина Кук и Джессика Меир © twitter.com/astro_jessica

Американские женщины-астронавты Кристина Кук и Джессика Меир вышли в пятницу, 18 октября, в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Как отметили в космическом агентстве США, выход сразу двух женщин в открытый космос произошел впервые в истории.

Выход начался в 14:38 по московскому времени и должен продлиться как минимум шесть с половиной часов.

Астронавты должны заменить вышедший из строя внешний энергоблок на ферме станции.

В космическом агентстве отметили, что женщины за всю историю космонавтики совершили 14 выходов в открытый космос, включая сегодняшний.

Первой из них была советский космонавт Светлана Савицкая, совершившая выход в 1984 году.

Как сообщал «Ридус», ранее российский космонавт Олег Кононенко рассказал, кто будет осваивать дальний космос.

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