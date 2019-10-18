Автопилот Tesla не дал водителю врезаться в медведей

Американский владелец автопилотного автомобиля Tesla 3 Эндрю Уиттл чуть не въехал на большой скорости в медведей, переходящих дорогу. Инцидент произошел в штате Монтана.

От аварии водителя спас автопилот Tesla, который вовремя среагировал в темноте на движущиеся объекты. Примерно за 10 метров до животных автомобиль остановился и медленно отъехал назад.

Водитель рассказал, что возвращался домой поздно вечером и проезжал мимо Национального парка «Глейшер».

Напомним, что Национальный парк «Глейшер» расположен в Скалистых горах, на территории американского штата Монтана, на границе с канадскими провинциями Альберта и Британская Колумбия.

На территории больше 40 тысяч километров насчитывается около 1000 различных видов растений и сотни видов животных. Во время последней поездки Эндрю Уиттл как раз встретился с обитателями парка.

На проезжую часть вышла медведица с двумя медвежатами. Как только самка заметила приближающийся автомобиль, она загородила одного детеныша собой, а второй сам убежал с дороги.

Мало того, что автопилот распознал медведей в темноте на скорости около 80 км/ч, так еще и функция Dashcam записала все в большом разрешении, — рассказывает водитель.

После того как автомобиль отъехал назад, второй медвежонок тоже убежал, после чего медведица, убедившись, что машина остановилась, удалилась с дороги.