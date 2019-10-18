В Подмосковье задержали банду воров-домушников
- 18 октября 2019, 11:58
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В Московской области полицейские задержали банду грабителей-домушников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники уголовного розыска задержали семерых жителей города Электростали по подозрению в серии краж из частных домов. Пятеро из задержанных ранее были судимы.
По данным полиции, грабители проникали в жилища через окна и похищали ювелирные украшения, верхнюю одежду, электроинструменты и личные вещи граждан.
Общая сумма причиненного ими ущерба составила свыше 1,6 миллиона рублей, отметила представитель МВД.
При обысках у них обнаружили часть похищенных вещей.
По мнению оперативников, задержанные могут быть причастны к совершению восьми подобных преступлений на территории различных городов Подмосковья.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, четверо из них арестованы, трое находятся под подпиской о невыезде, сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.
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