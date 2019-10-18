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В Подмосковье задержали банду воров-домушников

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© МВД

© МВД

В Московской области полицейские задержали банду грабителей-домушников, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники уголовного розыска задержали семерых жителей города Электростали по подозрению в серии краж из частных домов. Пятеро из задержанных ранее были судимы.

По данным полиции, грабители проникали в жилища через окна и похищали ювелирные украшения, верхнюю одежду, электроинструменты и личные вещи граждан.

Общая сумма причиненного ими ущерба составила свыше 1,6 миллиона рублей, отметила представитель МВД.

При обысках у них обнаружили часть похищенных вещей.

По мнению оперативников, задержанные могут быть причастны к совершению восьми подобных преступлений на территории различных городов Подмосковья.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, четверо из них арестованы, трое находятся под подпиской о невыезде, сообщается на сайте Министерства внутренних дел России.

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