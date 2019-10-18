Новое приложение оповестит вас о начале землетрясения

Калифорнийские разработчики представили новое мобильное приложение, которое предупредит о землетрясении за несколько секунд до того, как вы его почувствуете. Так как во многих американских городах землетрясения — это актуальная проблема, люди должны быть готовы к тому, чтобы быстро укрыться в безопасное место на случай катастрофы.

Выпуск приложения был приурочен к 30-ой годовщине разрушительного землетрясения в Лома Приета, в результате которого 63 человека погибли в районе залива Сан-Франциско.

Разработчики заверяют, что пользователи получат уведомление минимум за 10 секунд до того, как начнется землетрясение.

Конечно, этого времени не так много, чтобы успеть выбежать из дома, но укрыться в безопасное место можно, считают ученые.

Во время разработки программисты создали компьютерную модель, которая подсчитала, что если бы у людей в 1989 году во время землетрясения в Лома Приета было бы такое приложение, то оно бы предупредило об опасности за 15−18 секунд до начала землетрясения.

Этого было бы достаточно, чтобы водители съехали с дороги или люди в помещении прыгнули под крепкий стол, чтобы защитить себя от падения мебели и мусора. Большинство травм, полученных вовремя той катастрофы, случились в результате падения книжных полок и светильников.



Как работает приложение?

Известно, что когда начинается землетрясение, происходит выделение энергии, которая делится на два вида — первичные и вторичные волны.

Первичные волны движутся быстрее, но обычный человек их не заметит. А вот вторичные мы уже можем самостоятельно почувствовать.

В Калифорнии на данный момент установлено около 800 датчиков, которые могут обнаруживать первичные волны. Как только датчики фиксируют волны, они отправляют данные в три обрабатывающих центра, где компьютеры выясняют, произойдет ли землетрясение и насколько оно будет сильным.

После этого вам на смартфон приходит оповещение. Приложение также анализирует ваше местонахождение, и чем ближе вы к месту возникновения волн, тем быстрее система предупредит вас об опасности.