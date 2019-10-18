Киев согласился на амнистию в рамках минских соглашений

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Киев принял все законодательные акты по амнистии в рамках минских соглашений.

По его словам, амнистия начнет применяться после выборов в Донбассе, «после избрания легитимных органов власти на оккупированных территориях».

Замминистра подчеркнул, выступая в Раде во время традиционного «часа вопросов к правительству», что амнистия может быть применена «после возобновления суверенитета Украины» над территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Боднар добавил, что под амнистию не подпадают люди, признанные виновными в совершении военных преступлений, которые считаются таковыми в соответствии с международным законодательством.

Также не попадают под амнистию лица, которые причастны к крушению малайзийского Boeing, — отметил заместитель главы украинского МИД.

Как сообщал «Ридус», в начале октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что Киев не рассматривает возможность амнистии воюющих в Донбассе ополченцев ДНР и ЛНР.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть речи об автономии Донбасса.

Ранее лидер украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков выступил против предоставления амнистии ополченцам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. «Никакая амнистия участников незаконных вооруженных формирований недопустима», — заявил тогда Разумков.