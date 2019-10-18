В Красноярске эвакуировали жильцов из-за пожара в шахте лифта

В семиэтажном жилом доме в Красноярске загорелась шахта лифта.

Возгорание произошло в доме 62 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» — главной магистрали правобережья города.

Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома с помощью автолестниц.

На месте работают 30 пожарных с 11 единицами техники, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

В ведомстве отметили, что шахта загорелась с 1-го по 7-й этаж, из-за чего в доме возникло сильное задымление.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае на железнодорожной станции Мана загорелись четыре вагона с лесом.

