В Красноярске эвакуировали жильцов из-за пожара в шахте лифта
- 18 октября 2019, 09:45
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В семиэтажном жилом доме в Красноярске загорелась шахта лифта.
Возгорание произошло в доме 62 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» — главной магистрали правобережья города.
Спасатели эвакуировали 50 жильцов дома с помощью автолестниц.
На месте работают 30 пожарных с 11 единицами техники, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
В ведомстве отметили, что шахта загорелась с 1-го по 7-й этаж, из-за чего в доме возникло сильное задымление.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае на железнодорожной станции Мана загорелись четыре вагона с лесом.
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